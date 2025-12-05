PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Verletzt, vier beschädigte Autos und über 50.000,- Euro Sachschaden

Weimar/Weimarer Land (ots)

Nohra: Weil ein 67-Jähriger, welcher Donnerstag kurz nach 18 Uhr mit seinem Skoda auf die Bundesstraße auffahren wollte und hierbei die Vorfahrt missachtete, folgte eine Kettenreaktion. Der 67-Jährige kam aus Richtung Isseroda und fuhr auf die Bundesstraße auf. Hierbei kollidierte sein Skoda mit der Front des vorfahrtsberechtigten Ford Kleinbusses. In der Folge verlor der 31-jährige Fordlenker die Kontrolle über sein Gefährt und stieß frontal gegen einen Skoda. Dabei wurde noch ein weiterer Skoda beschädigt. Im Ergebnis standen vier beschädigte Fahrzeuge, wovon zwei abgeschleppt werden mussten, ein Sachschaden von über 50.000,- Euro, zwei verletzte Beteiligte, der 31-jährige Fordfahrer sowie der 65-jährige Skodafahrer sowie für knapp vier Stunden zu Behinderungen auf der Bundesstraße. Bei der Unfallaufnahme wurde auch bekannt, dass der 67-jährige Verursacher knapp 0,7 Promille intus hatte. Daher muss er sich wegen Straßenverkehrsgefährdung strafrechtlich verantworten.

Landespolizeiinspektion Jena
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

