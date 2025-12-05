Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rollerdieb in flagranti erwischt

Weimar (ots)

Sowohl die 63-jährige Halterin des Motorrollers als auch ein Zeuge beobachteten am Donnerstagvormittag eine unbekannte männliche Person, welche sich am genannten Roller zu schaffen machte. Nachdem der Unbekannte das Lenkradschloss gewaltsam überwunden hatte, wollte der sein motorisiertes Stehlgut von der Georg-Schumann-Straße herunter auf einen Waldweg schieben und es sich so widerrechtlich aneignen. Der Zeuge jedoch sprach den Täter an und folgte diesem. Daraufhin stieß der Unbekannte seine Beute in ein Gebüsch und entfernte sich unerkannt. Den erlangten Hinweisen zum Langfinger wird nun im Rahmen der Ermittlungen nachgegangen.

