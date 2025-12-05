PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Verspätete Lieferung führt zu Kurzschlussreaktion

Weimar (ots)

Eigentlich erwartete ein 67-Jähriger bereits am Mittwoch eine Warensendung durch von einem Paketzustelldienst. Jedoch war es dem Mitarbeiter nicht möglich, die Ware zuzustellen. Daher vertagte er die Auslieferung und plante diese für Donnerstag ein. Dies wollte augenscheinlich der 67-Jährige beschleunigen. Er passte das Zustellerfahrzeug auf der Paul-Schneider-Straße ab und forderte vehement die Herausgabe der Pakete. Dabei beleidigte und bedrohte er den 30-jährigen Zusteller, trat ihm gegen das Schienbein und wollte ihn aus dem Zustellerfahrzeug ziehen. Das dies nicht von Erfolg gekrönt war, entfernte sich der 67-Jährige mit seinem Pkw vom Ort. Im Rahmen der Ermittlungen konnte er bekannt gemacht und fortfolgend belehrt werden. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten. Ob die Warensendung schlussendlich bei ihm ankam, ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

