Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrolle Apolda

Apolda (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am 04.12.2025 im Bereich des Bahnhofs in Apolda, wurde ein 41-Jähriger mit einem Pedelec festgestellt, welches zu schnell gefahren ist. Bei der Kontrolle des Pedelec wurde festgestellt, dass die Tachoeinheit nicht funktionsfähig ist. Daraus resultiert, dass die Motorunterstützung bei erreichter Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h nicht abgeschaltet hat. Auf Grund der höher erzielten Geschwindigkeit wird das Pedelec zum Kraftfahrzeug und somit Fahrerlaubnis- und Versicherungspflichtig. Weder eine Fahrerlaubnis noch eine Versicherung konnte nachgewiesen werden. Zudem stand der 41-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel und Alkohol. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab 0,73 Promille und der Drogenschnelltest war positiv auf Amphetaminen. Das Pedelec wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt, eine Blutentnahme durchgeführt und Anzeigen gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell