LPI-J: Unfallflucht
Apolda (ots)
Im Zeitraum vom 05.12.202, 06:52 Uhr bis 12:45 Uhr kam es im Bereich Heidenberg in Apolda zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw VW durch ein noch unbekanntes Tatfahrzeug beschädigt. Vermutlich streifte der Verursacher mit seinem Fahrzeug im Vorbeifahren den Pkw und verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. In diesem Zusammenhang werden Unfallzeugen gesucht.
