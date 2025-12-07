LPI-J: Unfallflucht

Jena (ots) - Fahrrad nach Ladendiebstahl zurück gelassen Am Freitag dem 05.12.2025 gegen ca. 15:00 Uhr wurde in der Jenaer Innerstadt, "Unterm Markt Nr. 3", in einem vor Ort befindlichen Drogerie-Markt, ein Ladendieb auf frischer Tat angetroffen. Dieser hatte sich fluchtartig nach dem Ansprechen aus dem Markt entfernt und konnte durch einen Mitarbeiter verfolgt werden. Als der Unbekannte Tatverdächtige samt Beutgut ein ...

mehr