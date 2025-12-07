Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Straßengraben überschlagen

Apolda (ots)

Am 05.12.2025 ereignet sich gegen 09:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Eckolstädt und Münchengosserstedt. Hierbei befuhr ein 75jähriger Fahrer mit seinem Pkw Dacia die Straße aus Eckolstädt kommend in Richtung Münchengosserstedt und verlor hierbei in einer leichten Rechtskurve vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei geriet das Fahrzeug in den Straßengraben und überschlug sich. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von etwa 4000 Euro.

