Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Bremsen übersehen - drei Leichtverletzte

Rötgesbüttel (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es gestern Nachmittag auf der Bundesstraße 4 in Rötgesbüttel. In Richtung Braunschweig fuhren gegen 16:45 Uhr ein BMW M440i, dahinter ein Volkswagen Golf und wiederum dahinter ein Audi Q3. Der 58-jährige Fahrer des BMW musste aufgrund einer roten Ampel die Fahrt verlangsamen, der 38-jährige Fahrer des Volkswagen tat es ihm gleich. Dies bemerkte der 36-Jährige im Audi zu spät und fuhr auf das Heck des Golfs auf, dieser wurde auf den BMW geschoben. Durch den Unfall wurden alle drei Fahrer leicht verletzt, der 36-Jährige wurde durch einen Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den jeweiligen Fahrzeugen entstanden dem Unfallgeschehen entsprechende Sachschäden, der Gesamtschaden wird auf über 16.000 Euro geschätzt. Der Audi und der Volkswagen wurden abgeschleppt.

Noch während sich die Beamten der Polizei Meine mit der Aufnahme des Unfalls beschäftigten, kam es zu einem weiteren Unfall. Eine 51-Jährige fuhr ebenfalls in Richtung Süden und geriet aufgrund der laufenden Unfallaufnahme in den stockenden Verkehr. Sie wollte einen anderen Autofahrer vor sich auf die Bundesstraße einordnen lassen und rollte dabei mit ihrem Hyundai i30 rückwärts gegen den hinter ihr stehenden Volkswagen Tiguan eines 41-Jährigen. Beide blieben unverletzt und konnten die Fahrt nach der polizeilichen Aufnahme fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

