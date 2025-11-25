POL-GF: Auto übersehen - ein Leichtverletzter

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Repke (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw-Gespann kam es gestern Morgen bei Repke. Gegen 06:30 Uhr wollte der 20-jährige Fahrer eines Lkw-Gespanns die Bundesstraße 244 überqueren, um von Repke weiter in Richtung Allersehl zu fahren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Volkswagen. Dessen 28-jähriger Fahrer war von Hankensbüttel kommend in Richtung Steinhorst unterwegs.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, woraufhin sich der Caddy drehte und mit der Front im Seitenraum zum Stehen kam. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt; ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Während der Lkw lediglich geringe Beschädigungen an der Front aufwies und fahrbereit blieb, wurde der Volkswagen an der hinteren linken Seite stark beschädigt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

