Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ortsschild entwendet

Weimar (ots)

Unbekannte Täter durchtrennten in der Nacht zu Sonntag in der Weimarer Straße in Blankenhain den Pfahl des Ortseingangsschildes auf halber Höhe, vermutlich in der Absicht, dieses zu entwenden. Der Pfahl wurde hierbei abgeknickt und beschädigt. In derselben Nacht wurde am Ortsausgang Blankenhain Richtung Kleinlohma das Ortseingangsschild vom Metallrahmen gelöst und entwendet.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

