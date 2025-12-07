PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad aus Keller entwendet

Weimar (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Donnerstag in der Lützendorfer Straße in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses und brachen das Schloss eines Abteils auf. Daraus wurde ein Mountainbike mit Zubehör im Wert von 3800 Euro entwendet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 08:47

    LPI-J: E-Scooter entwendet

    Weimar (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Freitag in der Rießnerstraße in der Zeit von 14 - 15 Uhr einen nicht gesicherten, schwarzen E-Scooter im Wert von 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 08:44

    LPI-J: Pkw aufgebrochen

    Weimar (ots) - In der Nacht zu Samstag entwendeten unbekannte Täter aus einem geparkten Pkw VW in der Straße Kleine Gebind in Kranichfeld Bekleidungsgegenstände im Wert von 150 Euro. Schaden am Pkw entstand nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 08:44

    LPI-J: Ortsschild entwendet

    Weimar (ots) - Unbekannte Täter durchtrennten in der Nacht zu Sonntag in der Weimarer Straße in Blankenhain den Pfahl des Ortseingangsschildes auf halber Höhe, vermutlich in der Absicht, dieses zu entwenden. Der Pfahl wurde hierbei abgeknickt und beschädigt. In derselben Nacht wurde am Ortsausgang Blankenhain Richtung Kleinlohma das Ortseingangsschild vom Metallrahmen gelöst und entwendet. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu Tatverdächtigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren