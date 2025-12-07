LPI-J: Fahrrad aus Keller entwendet
Weimar (ots)
Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Donnerstag in der Lützendorfer Straße in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses und brachen das Schloss eines Abteils auf. Daraus wurde ein Mountainbike mit Zubehör im Wert von 3800 Euro entwendet.
