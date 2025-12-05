Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Einbruch in Einfamilienhaus

Spelle (ots)

In der Zeit von Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, zwischen 16:15 Uhr und 21:30 Uhr, kam es in der Straße Zur Kampelbrücke in Spelle zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Eine bislang unbekannte Täterschaft gelangte zunächst auf das Grundstück und von dort über ein Fenster in das Gebäude. Im Inneren des Hauses wurde unter anderem ein Büroraum angegangen und anschließend Schmuck, Bargeld sowie eine Uhr entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.800 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Straße Zur Kampelbrücke verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell