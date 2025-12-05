Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Werkzeugdiebstähle auf Baustellen

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 03.12.2025, bis Donnerstag, den 04.12.2025, kam in Nordhorn zu mehreren Einbrüchen in Baucontainer auf Baustellen. Bereits zwischen 16:30 Uhr und 08:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Neuenhauser Straße einen Baucontainer auf und entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge, unter anderem Geräte der Marke Hilti und Makita. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.450 Euro geschätzt. In einem weiteren Fall wurde im ähnlichen Zeitraum ein Baucontainer auf einer Baustelle am Backhuusweg angegangen. Auch hier verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Container und entwendeten diverse hochwertige Werkzeuge der Marken Hilti und Makita. Der Schaden beläuft sich hier auf rund 3.500 Euro. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe prüft die Polizei einen möglichen Tatzusammenhang. Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der genannten Straßen bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell