Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Polizei sucht Eigentümerin oder Eigentümer eines aufgefundenen Pedelecs

Salzbergen (ots)

Die Polizei konnte in Salzbergen ein Pedelec sicherstellen und bittet nun um Hinweise zur Eigentümerin oder zum Eigentümer. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Damenrad der Marke Gazelle. Bisherige Ermittlungen konnten weder den Tatort noch die genaue Zeit der möglichen Wegnahme klären.

Zur Zuordnung des Pedelecs wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten: Wer erkennt das auf den Bild abgebildete Fahrrad oder kann Angaben zur rechtmäßigen Besitzerin bzw. zum rechtmäßigen Besitzer machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Salzbergen unter der Telefonnummer 05976/94855-0 entgegen.

