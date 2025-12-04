Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Verkehrsunfall am Bahnübergang

Sögel (ots)

Am Mittwoch, den 03.12.2025, gegen 17:44 Uhr, kam es am Bahnübergang in der Industriestraße in Sögel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Pkw. Nach ersten Erkenntnissen überquerte ein Zug den Bahnübergang in Fahrtrichtung Werlte, als es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem Pkw eines 58-jährigen Fahrers kam. Bei dem Zusammenstoß wurde nach derzeitigem Stand niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

