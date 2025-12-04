PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Papenburg - Eine Person bei Unfall verletzt

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, den 03.12.2025, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Overledinger Straße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Frau befuhr mit ihrem Ford Fiesta die Overledinger Straße aus Richtung Osterkanal in Fahrtrichtung Flachsmeerstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

