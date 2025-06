Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim/Biebesheim: Kriminelle "Wasserwerker" unterwegs/66-Jähriger verhindert Diebstahl

Gernsheim/Biebesheim (ots)

Unter dem Vorwand als Mitarbeiter des Wasserwerks "Dichtigkeitsprüfungen" vornehmen zu müssen, wollten sich Kriminelle am Mittwochvormittag (18.06.) mehrfach Zutritt in Wohnhäuser in Gernsheim und Biebesheim verschaffen. Gegen 11.15 Uhr gelang es einem der Unbekannten mit der Masche in ein Haus in Biebesheim zu gelangen. Als er anschließend mit dem 66-jährigen Bewohner im Keller des Hauses war, "beorderte" der falsche Wasserwerker einen Komplizen über Funk zum Haus. Der 66-Jährige "roch den Braten" und reagierte richtig. Er verließ umgehend den Keller und konnte gerade noch einen zu Fuß flüchtenden Mann bemerken. Auch dem im Keller befindlichen Kriminellen gelang anschließend die Flucht. Gestohlen wurde glücklicherweise nichts. Beide Flüchtigen waren etwa 30 Jahre alt und nach Angaben des Hausbewohners "Osteuropäer". Einer von ihnen hatte schwarze Haare und trug eine rote Warnweste sowie dunkle Jeans. Der zweite Mann war kräftig und trug graue Kleidung.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell