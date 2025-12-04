Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Kiosk

Lingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, 02.12.2025, gegen 02:39 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Schlachterstraße in Lingen. Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsamt durch eine Eingangstür Zutritt zu dem Objekt. Im Inneren entwendeten sie Tabakwaren im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

