Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Diebstahl von Kupfer aus Schuppen

Bad Bentheim (ots)

In der Zeit von Samstag, 29.11.2025, 13:00 Uhr, bis Dienstag, 02.12.2025, 18:00 Uhr, kam es in der Gildestraße in Bad Bentheim zu einem Diebstahl aus einem Schuppen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus dem Schuppen Kupfer im Wert von etwa 50 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Niedersachsenstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

