Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Aktionswoche zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität in Gewerbebetrieben der Region

Osnabrück (ots)

Vom 03.-24. November gab es - wie bereits berichtet - unter der Federführung des Landeskriminalamts Niedersachsen (LKA) landesweit umfangreiche Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung von Clankriminalität. Schwerpunkt war die Überprüfung von Gewerbebetrieben. Die Polizeidirektion Osnabrück beteiligte sich an den sogenannten Joint Action Days. Vom Teutoburger Wald bis zur Ostfriesischen Küste wurden insgesamt 46 Betriebe sowie rund 150 Personen kontrolliert. An der Aktion waren unter anderem die Polizei, Finanzämter, Ordnungsämter, Zoll, Gewerbeaufsichtsämter, Veterinärämter wie auch die Handwerkskammer beteiligt.

Mehr als 100 Einsatzkräfte stellten rund 22.000 Euro Bargeld sowie diverse Handys, Laptops, Datenträger und Betäubungsmittel in geringer Menge sicher. Außerdem sind Ordnungswidrigkeiten bzw. Strafverfahren, u.a. wegen des Verdachts der Geldwäsche, der Schwarzarbeit oder des Sozialleistungsbetrugs eingeleitet worden. Zudem werden vermögensabschöpfende Maßnahmen geprüft.

Fälle in der Region

Bei einer Kontrolle einer Sportsbar im Landkreis Leer konnte in einem Nebenraum eine gerade stattfindende Pokerrunde festgestellt werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen der Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel eingeleitet. Das Bargeld wurde sichergestellt. Bei einem Betrieb in Papenburg ergaben sich eindeutige Hinweise auf die Manipulation der Strom- und Gaszähler. Die Energieversorgung wurde vorerst durch den zuständigen Energieversorger abgestellt. In Osnabrück ergab sich der Verdacht, dass ein Betrieb den Handel mit Warenautomaten nur als Scheingeschäft nutzt. In einem Osnabrücker Kiosk wurden mehr als 550 Packungen verbotener Nikotinprodukte (Oraltabak) und 50 Vapes sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell