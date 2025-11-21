Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Weihnachtsmärkte starten - Polizei sorgt für Sicherheit

Osnabrück/Lingen/Nordhorn/Aurich/Emden/Leer/Wittmund (ots)

Die Weihnachtsmärkte im Bereich der Polizeidirektion Osnabrück, vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln, öffnen wieder ihre Tore. Lichterglanz, weihnachtliche Düfte und geselliges Beisammensein prägen die Vorweihnachtszeit. Polizei, Kommunen und Veranstalter sorgen in enger und traditioneller Zusammenarbeit dafür, dass Besucherinnen und Besucher inmitten dieser schönen Atmosphäre ihren Besuch in Sicherheit und ohne Angst genießen können.

"Unsere Einsatzkräfte sind vor Ort, zeigen Präsenz und sind jederzeit ansprechbar. Wir sind gut aufgestellt. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf ein sicheres Umfeld verlassen, während sie die festliche Stimmung genießen", erklärt Laura-Christin Brinkmann, Pressesprecherin der Polizeidirektion Osnabrück.

Die Polizei ist auf den Weihnachtsmärkten jederzeit ansprechbar und stark vertreten - sowohl uniformiert als auch in zivil. Außerdem beobachtet die Polizei die Lage aufmerksam, steht im engen Austausch mit den Kommunen und passt ihre Maßnahmen flexibel an jeweilige Situationen an. Weihnachtsmärkte und ähnliche Veranstaltungen werden durch sorgfältige Planungen, umfassende Einsatzkonzeptionen und eine professionelle Begleitung bestmöglich geschützt. Neben einer unverändert hohen abstrakten Gefahr, gibt es derzeit keine Hinweise auf konkrete Gefahrenmomente für Weihnachtsmärkte - weder in der Region noch andernorts.

Auch die Besucherinnen und Besucher können zu einem sicheren Umfeld beitragen: "Wer aufmerksam ist und sein Umfeld im Blick behält, unterstützt aktiv die Sicherheit auf den Weihnachtsmärkten. Verdächtige Beobachtungen sollten schnell an unsere Einsatzkräfte gemeldet werden", ergänzt Brinkmann.

Praktische Hinweise zum Schutz vor Taschendiebstahl:

- Taschen und Wertgegenstände stets nah am Körper tragen und verschlossen halten. - Nur so viel Bargeld wie nötig mitnehmen. - Aufmerksam bleiben, insbesondere in größeren Menschenmengen.

Die Osnabrücker Polizei wünscht allen Besucherinnen und Besuchern eine sichere, entspannte und schöne Vorweihnachtszeit. Vertrauen Sie uns - wir sorgen für Ihre Sicherheit!

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell