POL-OS: Schutz vor sexualisierter Gewalt von Kindern: Polizeipräsident fordert weitere Anstrengungen

Osnabrück (ots)

Morgen (18.11.25) findet der europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt (European Day on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Absue) statt.

Polizeipräsident Friedo de Vries fordert in diesem Zusammenhang weitere Anstrengungen, um Kindern vor sexualisierter Gewalt zu schützen:

"Der Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt und Ausbeutung ist eine der elementarsten Pflichten des Staates und unserer Gesellschaft. Es ist unsere Aufgabe als Erwachsene, Kinder vor diesen schrecklichen und traumatisierenden Taten - offline wie online - zu schützen. Schauen Sie hin, sprechen Sie an, helfen Sie das leider viel zu große Dunkelfeld weiter zu erhellen und Täter aus der Anonymität zu holen. Seien Sie sensibel für die Gefahren in den sozialen Netzwerken und sprechen sie mit Ihren Kindern darüber. Wenden Sie sich frühzeitig an Beratungsstellen oder gehen Sie zur Polizei."

Der Aktionstag wurde 2015 vom Europarat initiiert und findet jährlich am 18. November statt. Ziel ist es, Menschen und Institutionen in Europa zu sensibilisieren und sich gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern zu engagieren.

