POL-EL: Emsbüren - Diebstahl auf Baustelle

In der Zeit von Dienstag, 02.12.2025, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 03.12.2025, 06:00 Uhr, kam es auf einer Baustelle in der Pliniusstraße in Emsbüren, zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Baustellengelände. Anschließend wurden zwei Baucontainer aufgebrochen. Aus einem Container entwendeten die Täter diverse Werkzeuge, aus dem anderen einen Gasgrill. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

