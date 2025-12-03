PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Körperverletzung und polizeiliche Maßnahmen in der Ochsenstraße

Nordhorn (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 23.11.2025, gegen 01:13 Uhr, wurde die Polizei über eine mutmaßliche Körperverletzung in der Ochsenstraße in Nordhorn informiert. Beim Eintreffen der eingesetzten Streifenwagenbesatzung zeigte ein 35-jähriger Mann deutliche Verletzungen im Bereich des Auges und gab an, von einer bislang unbekannten Person geschlagen worden zu sein.

Der 35-Jährige gab an, dass er von mehreren Personen geschlagen wurde. Weitere Angaben zu den Personen konnte der stark alkoholisierte Mann jedoch nicht machen. Zeugen berichteten, dass er sich zunächst sehr auffällig und aggressiv in der Stadt aufhielt. Wie es jedoch zu der körperlichen Auseinandersetzung kam ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

