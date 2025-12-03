PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Ergänzung zum Einbruch

Papenburg (ots)

Bezugnehmend auf den Einbruch in ein Einfamilienhaus* in der Baltrumer Straße am Dienstag, 02.12.2025, gegen 10:17 Uhr sucht die Polizei Papenburg nun nach einer weiteren wichtigen Person.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befand sich zum Zeitpunkt der Tat ein bislang unbekannter Mann mit einem Hund auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Es ist möglich, dass dieser Mann relevante Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können. Die Polizei bittet den Hundespaziergänger ausdrücklich, sich zu melden - ebenso Personen, die Hinweise zu seiner Identität geben können.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

*https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6171138

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

