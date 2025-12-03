PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - Wer kann Hinweise zum Fahrer geben?

Meppen (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 07:40 Uhr auf der Hase-Hubbrücke in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Seat überholte auf der Brücke einen Schulbus und touchierte diesen dabei seitlich.

Nach ersten Erkenntnissen befuhren beide Fahrzeuge die Herzog-Arenberg-Straße in Fahrtrichtung Emsstraße. Auf Höhe der Hase-Hubbrücke scherte der graue Seat nach links aus, um den fahrenden Schulbus zu überholen, und streifte diesen beim Vorbeifahren. Anschließend entfernte sich der Pkw unerlaubt in Richtung Obergerichtsstraße.

Der Schulbus wurde durch den Vorfall beschädigt, verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Da sich der Unfall zur morgendlichen Berufsverkehrszeit ereignete, geht die Polizei davon aus, dass zahlreiche Verkehrsteilnehmer den Vorfall beobachtet haben könnten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

