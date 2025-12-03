Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Brand in Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens

Nordhorn (ots)

Am Dienstag, 02.12.2025, gegen 15:15 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache eine größere Menge Altpapier innerhalb einer Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens in der Fennastraße in Nordhorn in Brand. Durch die Ausbreitung des Feuers wurden Dach und Seitenwände der Halle teilweise vollständig zerstört. Aufgrund der großen Menge an Altpapier dauerten die Löscharbeiten mehrere Stunden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Das Technische Hilfswerk unterstützte bei Ausleuchtung und Absicherung der Einsatzstelle, ein Rettungswagen war vorsorglich vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

