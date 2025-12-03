PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Kabel gestohlen

Lingen (ots)

In der Zeit von Montag, 01.12.2025, 17:30 Uhr bis Dienstag, 02.12.2025, 07:00 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft insgesamt vier Container auf einer Baustelle an der Rheiner Straße in Lingen auf. Aus einem der Container wurden Starkstromkabel im Wert von etwa 500 Euro entwendet. Weitere Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 07:45

    POL-EL: Lünne - Einbruch auf Baustelle

    Lünne (ots) - In der Zeit von Montag, 01.12.2025, 16:30 Uhr bis Dienstag, 02.12.2025, 07:40 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zugang zu einer Baustelle in der Heinrich-Schulte-Straße in Lünne, indem der Bauzaun beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf öffneten die Täter gewaltsam einen Baucontainer und entwendeten daraus mehrere Werkzeuge. Die Schadenshöhe wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 07:44

    POL-EL: Spelle - Einbruch in Container

    Spelle (ots) - In der Zeit von Montag, 01.12.2025, 16:30 Uhr bis Dienstag, 02.12.2025, 07:45 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter einen Baustellencontainer an der Speller Straße in Spelle auf. Aus dem Container wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 07:44

    POL-EL: Nordhorn - Werkzeug gestohlen

    Nordhorn (ots) - In der Zeit von Montag, 01.12.2025, 16:45 Uhr bis Dienstag, 02.12.2025, 08:00 Uhr betrat eine bislang unbekannte Täterschaft eine Baustelle an der Straße Nordring in Nordhorn und verschaffte sich durch das Entfernen des Containerschlosses unbefugt Zugang zu einem Baucontainer. Aus dem Container wurde diverses Werkzeug entwendet. Die Schadenshöhe wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren