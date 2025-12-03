Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Kabel gestohlen
Lingen (ots)
In der Zeit von Montag, 01.12.2025, 17:30 Uhr bis Dienstag, 02.12.2025, 07:00 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft insgesamt vier Container auf einer Baustelle an der Rheiner Straße in Lingen auf. Aus einem der Container wurden Starkstromkabel im Wert von etwa 500 Euro entwendet. Weitere Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.
