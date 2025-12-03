PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Werkzeug gestohlen

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Montag, 01.12.2025, 16:45 Uhr bis Dienstag, 02.12.2025, 08:00 Uhr betrat eine bislang unbekannte Täterschaft eine Baustelle an der Straße Nordring in Nordhorn und verschaffte sich durch das Entfernen des Containerschlosses unbefugt Zugang zu einem Baucontainer. Aus dem Container wurde diverses Werkzeug entwendet. Die Schadenshöhe wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

