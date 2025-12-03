Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Einbruch in Baucontainer auf Baustelle
Lingen (ots)
In der Zeit von Montag, 01.12.2025, 17:30 Uhr bis Dienstag, 02.12.2025, 07:30 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zugang zu einer Baustelle in der Straße "Zur Wetterstation" in Lingen. Dort wurden zwei Baucontainer gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren entwendeten die Täter diverse Elektrogeräte und Maschinen, darunter eine Baumaschine, ein Bauschrauber sowie eine Bohrmaschine. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.
