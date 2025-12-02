Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Körperliche Auseinandersetzung vor Marienschule

Meppen (ots)

Am Mittwoch, dem 26. November 2025, gegen 16:45 Uhr, kam es in der Marienstraße vor der Marienschule in Meppen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 71-jähriger Fußgänger wurde auf dem Geh-/Radweg von einem vorbeifahrenden E-Scooter-Fahrer touchiert. Nach einer Ansprache hielt der Fahrer an, ging bedrohlich auf den Fußgänger zu und schubste ihn kräftig. Der Geschädigte wich zurück; es wurden keine Verletzungen oder Schmerzen festgestellt. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall. Anschließend entfernte sich der Täter mit seinem E-Scooter. Der Täter ist männlich und wird als etwa 18 bis 25 Jahre alt beschrieben. Er ist kräftig gebaut, sportlich, etwa 190 cm groß und hat kurze braune Haare sowie gebräunte Haut. Zum Tatzeitpunkt war er dunkel gekleidet, trug einen Kapuzenpullover, eine Jogginghose sowie eine Cap und hatte einen leichten 3-Tage-Bart.

Die Polizei Meppen bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zum Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 05931/9490 bei der Polizei zu melden.

