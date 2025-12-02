PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Einbruch in Restaurant - Polizei sucht Eigentümer (Ergänzung)

POL-EL: Neuenhaus - Einbruch in Restaurant - Polizei sucht Eigentümer (Ergänzung)
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Neuenhaus (ots)

In der Nacht zu Montag, dem 10. November 2025, zwischen 01:52 Uhr und 05:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant an der Nordhorner Straße in Neuenhaus. Zwei bislang unbekannte Täter überwanden zwei Zäune, um auf das Gelände zu gelangen. Im Inneren entwendeten sie einen Tresor aus einem verschlossenen Raum sowie Bargeld aus zwei weiteren Tresoren (wir berichteten). Bei der Tatausführung wurden eine Leiter und zwei Eisenstangen verwendet, die aus dem unmittelbaren Tatortbereich stammen (siehe Fotos). Diese Gegenstände ließen die Täter am Tatort zurück und sie wurden sichergestellt. Die Polizei Nordhorn sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer dieser Gegenstände. Zeugen oder Personen, die Angaben zu den Gegenständen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05921/3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 08:04

    POL-EL: Laar - Quad gestohlen

    Laar (ots) - In der Zeit von Freitag, dem 28. November 2025, 12:30 Uhr, bis Montag, dem 01. Dezember 2025, 07:30 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Straße Brookdiek in Laar zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter brachen einen Baucontainer auf und entwendeten ein darin abgestelltes Quad. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Oelstraße beobachtet haben, sich ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 08:04

    POL-EL: Schapen - Schmuck gestohlen

    Schapen (ots) - Am Montag, dem 01. Dezember 2025, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr, kam es in der Crommestraße in Schapen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter schlugen das Fenster der Kellertür ein und gelangten auf diesem Weg in das Wohnhaus. Im Inneren entwendeten sie diversen Schmuck. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 08:02

    POL-EL: Haren - Einbruch in Wohnhaus

    Haren (ots) - Am Montag, dem 01. Dezember 2025, zwischen 06:48 Uhr und 06:50 Uhr, kam es in der Rütenbrocker Hauptstraße in Haren zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Hauseingangstür ein. Nachdem sie den Geschädigten bemerkten, flüchteten sie mit einem Pkw vom Tatort. Ein Diebstahl erfolgte nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren