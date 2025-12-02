Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Wohnhaus

Haren (ots)

Am Montag, dem 01. Dezember 2025, zwischen 06:48 Uhr und 06:50 Uhr, kam es in der Rütenbrocker Hauptstraße in Haren zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Hauseingangstür ein. Nachdem sie den Geschädigten bemerkten, flüchteten sie mit einem Pkw vom Tatort. Ein Diebstahl erfolgte nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Rütenbrocker Hauptstraße gemacht haben, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

