POL-EL: Laar - Quad gestohlen

Laar (ots)

In der Zeit von Freitag, dem 28. November 2025, 12:30 Uhr, bis Montag, dem 01. Dezember 2025, 07:30 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Straße Brookdiek in Laar zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter brachen einen Baucontainer auf und entwendeten ein darin abgestelltes Quad. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Oelstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

