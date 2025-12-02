Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Versuchter Einbruch

Haren (ots)

In der Zeit von Montag, dem 24. November 2025, 07:00 Uhr, bis Samstag, dem 29. November 2025, 13:00 Uhr, kam es in der Rütenbrocker Hauptstraße in Haren (Ems) zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten, die Hauseingangstür mittels eines unbekannten Werkzeugs aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Wohnung gelang jedoch nicht. An der Tür wurde entsprechender Schaden festgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Rütenbrocker Hauptstraße gemacht haben, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

