Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Kabel gestohlen

Nordhorn (ots)

Zwischen Freitag, dem 28. November 2025, 13:45 Uhr, und Montag, dem 01. Dezember 2025, 07:45 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Straße Ems-Vechte-Kanal in Nordhorn zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch einen Bauzaun Zugang zu dem Baustellengelände. Dort entwendeten sie rund 20 Meter Kupferkabel, das an einen Kran angeschlossen war. Das Kabel wurde an einer Stelle mit einem bislang unbekannten Gegenstand durchtrennt und an einer weiteren Stelle von einem anderen Kabel abgetrennt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 170 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

