PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Anhängerkupplung gestohlen

Emsbüren (ots)

In der Zeit von Montag, dem 24. November 2025, 17:00 Uhr, bis Montag, dem 01. Dezember 2025, 07:15 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Mendelstraße in Emsbüren zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten eine Anhängerkupplung zum Nachteil der dort genannten Firma. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.350 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Mendelstraße gemacht haben, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 07:55

    POL-EL: Nordhorn - Kabel gestohlen

    Nordhorn (ots) - Zwischen Freitag, dem 28. November 2025, 13:45 Uhr, und Montag, dem 01. Dezember 2025, 07:45 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Straße Ems-Vechte-Kanal in Nordhorn zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch einen Bauzaun Zugang zu dem Baustellengelände. Dort entwendeten sie rund 20 Meter Kupferkabel, das an einen Kran angeschlossen war. Das Kabel wurde an einer Stelle mit einem bislang unbekannten Gegenstand durchtrennt und ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 07:55

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Jugendhaus

    Lingen (ots) - Zwischen Freitag, dem 28. November 2025, 18:00 Uhr, und Montag, dem 01. Dezember 2025, 06:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Jugendtreff in der Ludwigstraße in Lingen (Ems). Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Jugendhaus. Im Inneren des Gebäudes wurden zwei weitere Türen aufgebrochen und beschädigt. Entwendet wurden eine Spielkonsole sowie diverse Süßigkeiten. Der ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 07:54

    POL-EL: Papenburg - Einbruch in Unternehmen

    Papenburg (ots) - Zwischen Freitag, dem 28. November 2025, 15:00 Uhr, und Montag, dem 01. Dezember 2025, 04:45 Uhr, kam es in der Flachsmeerstraße in Papenburg zu einem Einbruch in eine Spedition. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Bürogebäude sowie zu einer Werkstatthalle eines dort ansässigen Unternehmens. Im Inneren wurde ein Aufenthaltsraum durchwühlt. In einem weiteren Raum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren