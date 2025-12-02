Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Anhängerkupplung gestohlen

Emsbüren (ots)

In der Zeit von Montag, dem 24. November 2025, 17:00 Uhr, bis Montag, dem 01. Dezember 2025, 07:15 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Mendelstraße in Emsbüren zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten eine Anhängerkupplung zum Nachteil der dort genannten Firma. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.350 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Mendelstraße gemacht haben, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell