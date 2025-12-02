Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Kabel gestohlen

Emlichheim (ots)

In der Zeit von Freitag, dem 28. November 2025, 13:00 Uhr, bis Montag, dem 01. Dezember 2025, 09:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch die Beschädigung eines Maschendrahtzauns Zutritt zu einem Bohrplatz an der Oelstraße in Emlichheim. Auf dem Gelände entwendeten die Täter circa 900 Meter Kabel. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 12.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Oelstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

