PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Kabel gestohlen

Emlichheim (ots)

In der Zeit von Freitag, dem 28. November 2025, 13:00 Uhr, bis Montag, dem 01. Dezember 2025, 09:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch die Beschädigung eines Maschendrahtzauns Zutritt zu einem Bohrplatz an der Oelstraße in Emlichheim. Auf dem Gelände entwendeten die Täter circa 900 Meter Kabel. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 12.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Oelstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 07:59

    POL-EL: Emsbüren - Anhängerkupplung gestohlen

    Emsbüren (ots) - In der Zeit von Montag, dem 24. November 2025, 17:00 Uhr, bis Montag, dem 01. Dezember 2025, 07:15 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Mendelstraße in Emsbüren zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten eine Anhängerkupplung zum Nachteil der dort genannten Firma. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.350 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 07:55

    POL-EL: Nordhorn - Kabel gestohlen

    Nordhorn (ots) - Zwischen Freitag, dem 28. November 2025, 13:45 Uhr, und Montag, dem 01. Dezember 2025, 07:45 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Straße Ems-Vechte-Kanal in Nordhorn zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch einen Bauzaun Zugang zu dem Baustellengelände. Dort entwendeten sie rund 20 Meter Kupferkabel, das an einen Kran angeschlossen war. Das Kabel wurde an einer Stelle mit einem bislang unbekannten Gegenstand durchtrennt und ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 07:55

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Jugendhaus

    Lingen (ots) - Zwischen Freitag, dem 28. November 2025, 18:00 Uhr, und Montag, dem 01. Dezember 2025, 06:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Jugendtreff in der Ludwigstraße in Lingen (Ems). Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Jugendhaus. Im Inneren des Gebäudes wurden zwei weitere Türen aufgebrochen und beschädigt. Entwendet wurden eine Spielkonsole sowie diverse Süßigkeiten. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren