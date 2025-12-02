PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Schapen - Schmuck gestohlen

Schapen (ots)

Am Montag, dem 01. Dezember 2025, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr, kam es in der Crommestraße in Schapen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter schlugen das Fenster der Kellertür ein und gelangten auf diesem Weg in das Wohnhaus. Im Inneren entwendeten sie diversen Schmuck. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

