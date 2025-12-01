PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Leeste, Kennzeichendiebstahl - Sulingen, Ohne Zulassung, Versicherung und Fahrerlaubnis unterwegs - Diepholz, Mit 2,43 Promille unterwegs ---

Diepholz (ots)

Leeste - Kennzeichendiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Samstagabend 23:00 Uhr bis Sonntagmittag 12:00 Uhr das hintere Kennzeichen eines geparkten Pkw in der Straße Hagendamm. Die Polizei Weyhe nimmt unter 0421-80660 Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen entgegen.

Sulingen - Ohne Zulassung, Versicherung und Fahrerlaubnis unterwegs

Die Polizei Sulingen kontrollierte am Sonntagnachmittag auf der Diepholzer Straße einen Pkw-Führer aus Bassum. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw des Mannes weder zugelassen noch versichert war. Zudem war der Mann ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Die Kennzeichen am Pkw wurden durch die Beamten abmontiert und zusammen mit dem Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Diepholz - Mit 2,43 Promille unterwegs

Ein Pkw-Fahrer wurde am Sonntagabend, gegen 22:00 Uhr, auf der Langen Straße kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit konnten die Beamten im Rahmen der Atemalkoholmessung einen Wert von 2,43 Promille messen. Der 43-jährige Mann aus Diepholz war damit absolut Fahruntüchtig und wurde zur Dienststelle verbracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sina Schlüter, POKin
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 15:09

    POL-DH: --- Eydelstedt, schwerer Verkehrsunfall ---

    Diepholz (ots) - Am Sonntagmittag, gegen 13:24 Uhr, kam es auf der Schweringhauser Straße (K38) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw besetzt mit einem 20-jährigem Fahrer und einem 20-jährigem Beifahrer (beide aus Eydelstedt) prallte gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum. Auf gerader Strecke war der Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen. Durch die Wucht des ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 13:02

    POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 30.11.2025

    Diepholz (ots) - Polizeikommissariat Syke Twistringen - Körperliche Auseinandersetzung einer Personengruppe Am Samstagabend, den 29.11.2025, kam es gegen 21:20 Uhr, in der Brunnenstraße in Twistringen, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Auf einem Parkplatz eines ansässigen Discounters gerieten aus bislang ungeklärten Gründen circa fünf Personen aus einer ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 10:40

    POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 29.11.2025

    Diepholz (ots) - Diepholz - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall Am Freitagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, kommt es in Diepholz zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit einem bislang unbekannten Unfallbeteiligten. Ein 88-jähriger Diepholzer befährt mit seinem Pkw die Straße An der Bahn und gerät im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn. Es kommt zu einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren