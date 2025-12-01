Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Leeste, Kennzeichendiebstahl - Sulingen, Ohne Zulassung, Versicherung und Fahrerlaubnis unterwegs - Diepholz, Mit 2,43 Promille unterwegs ---

Diepholz (ots)

Leeste - Kennzeichendiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Samstagabend 23:00 Uhr bis Sonntagmittag 12:00 Uhr das hintere Kennzeichen eines geparkten Pkw in der Straße Hagendamm. Die Polizei Weyhe nimmt unter 0421-80660 Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen entgegen.

Sulingen - Ohne Zulassung, Versicherung und Fahrerlaubnis unterwegs

Die Polizei Sulingen kontrollierte am Sonntagnachmittag auf der Diepholzer Straße einen Pkw-Führer aus Bassum. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw des Mannes weder zugelassen noch versichert war. Zudem war der Mann ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Die Kennzeichen am Pkw wurden durch die Beamten abmontiert und zusammen mit dem Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Diepholz - Mit 2,43 Promille unterwegs

Ein Pkw-Fahrer wurde am Sonntagabend, gegen 22:00 Uhr, auf der Langen Straße kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit konnten die Beamten im Rahmen der Atemalkoholmessung einen Wert von 2,43 Promille messen. Der 43-jährige Mann aus Diepholz war damit absolut Fahruntüchtig und wurde zur Dienststelle verbracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell