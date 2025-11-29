Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 29.11.2025

Diepholz (ots)

Diepholz - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, kommt es in Diepholz zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit einem bislang unbekannten Unfallbeteiligten. Ein 88-jähriger Diepholzer befährt mit seinem Pkw die Straße An der Bahn und gerät im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn. Es kommt zu einem Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten entgegenkommenden Fahrzeug. Es entsteht Sachschaden am Pkw des 88-Jährigen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum unfallbeteiligten Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz unter der Telefonnummer 05441-971-0 zu melden.

Stuhr - Diebstahl von Fabrikationsgelände

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es bei der KGS Moordeich in der Danziger Straße zu einem Einbruch in die dort abgestellten Container gekommen. Die unbekannten Täter öffneten den verschlossenen Container gewaltsam und entwendeten hieraus Werkzeug. Das Polizeikommissariat Weyhe nimmt Hinweise unter 0421-8066-0 entgegen.

