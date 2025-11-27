POL-DH: --- Diepholz und Martfeld, Verkehrsunfälle - Weyhe, Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht - Kirchdorf, Einbruch in Wohnhaus

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz - Radfahrer übersehen

Ein 31-jähriger Diepholzer übersah am Mittwochmorgen, gegen 06:30 Uhr, am Kreisverkehr Mollerstraße einen Radfahrer. Der 62-Jährige aus Diepholz war mit seinem Rad gerade dabei die Radfahrerüberfahrt in Fahrtrichtung Starogarder Straße zu überqueren als es zum Zusammenstoß mit dem Pkw kam. Der Radfahrer wurde hierdurch leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Weyhe - Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Im Krämerweg kam es am Mittwoch im Zeitraum von 14 Uhr bis 14:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine unbekannte Person beabsichtigte mit Pkw aus einer Parklücke parallel zur Fahrbahn in Höhe der Marktpassage auszuparken. Hierbei beschädigte der unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und flüchtete. Es entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. Hinweise zur verursachenden Person oder zum Pkw nimmt die Polizei Weyhe unter 0421-80660 entgegen.

Martfeld - Unfallfahrer alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Ein 45-jähriger Mann aus Hoyerhagen war am Mittwochabend, gegen 21:40 Uhr, mit einem Pkw auf der Straße Hollen in Fahrtrichtung Kleinborstel unterwegs. Als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam, überfuhr er mehrere Verkehrszeichen. Zunächst entfernte sich der unfallverursachende Fahrer, konnte jedoch durch die Polizei gestellt und kontrolliert werden. Innerhalb der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann neben seiner Alkoholisierung nicht im Besitz eines Führerscheines war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Kirchdorf - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter drangen am Mittwoch, im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 23:45 Uhr, gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße Ihloge ein. Im Wohnhaus durchsuchten die Täter ein Zimmer und konnten Diebesgut im Wert von circa 1100 Euro erbeuten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Straße Ihloge und umliegenden Straßen nimmt die Polizei Sulingen unter 04271-9490 entgegen.

