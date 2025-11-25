Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Varrel (bei Sulingen) - Lkw gegen Baum, Fahrer verstorben ---

Diepholz (ots)

In Varrel auf der L 347 (Hohe Straße) ist heute Morgen ein Lkw-Fahrer aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer verstarb noch am Unfallort.

Der 63-jährige Fahrer eines Sattelzuges befuhr gegen 07.45 Uhr die L 347 von der B 214 in Richtung Varrel. Aufgrund eines medizinischen Notfalles verlor er die Kontrolle und der Lkw geriet von der Straße frontal gegen einen Baum. Ersthelfer versuchten den Fahrer aus der Kabine zu befreien und begannen mit der Reanimation. Die kurze Zeit später eintreffenden Rettungskräfte und ein Notarzt übernahmen die Reanimation, konnten den Fahrer aber nicht retten, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Für die Unfallaufnahme und Bergung des Sattelzuges war die L 347 mehrere Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell