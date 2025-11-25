PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Varrel (bei Sulingen) - Lkw gegen Baum, Fahrer verstorben ---

POL-DH: --- Varrel (bei Sulingen) - Lkw gegen Baum, Fahrer verstorben ---
  • Bild-Infos
  • Download

Diepholz (ots)

In Varrel auf der L 347 (Hohe Straße) ist heute Morgen ein Lkw-Fahrer aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer verstarb noch am Unfallort.

Der 63-jährige Fahrer eines Sattelzuges befuhr gegen 07.45 Uhr die L 347 von der B 214 in Richtung Varrel. Aufgrund eines medizinischen Notfalles verlor er die Kontrolle und der Lkw geriet von der Straße frontal gegen einen Baum. Ersthelfer versuchten den Fahrer aus der Kabine zu befreien und begannen mit der Reanimation. Die kurze Zeit später eintreffenden Rettungskräfte und ein Notarzt übernahmen die Reanimation, konnten den Fahrer aber nicht retten, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Für die Unfallaufnahme und Bergung des Sattelzuges war die L 347 mehrere Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 09:38

    POL-DH: --- Stuhr - Diebstähle von Werkzeugen ---

    Diepholz (ots) - Unbekannte haben am letzten Wochenende in der Proppstraße aus einem Container und aus Transportern Werkzeuge entwendet. Auf dem Gelände eines Fachmarktes für Küchen wurden von Freitag bis Montag drei Transporter gewaltsam geöffnet und diverse Werkzeuge entwendet. Auf einem Firmengelände öffneten die Unbekannten in der Zeit von Sonntag bis Montag einen Container und entwendeten hieraus einige ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 08:34

    POL-DH: --- Sulingen, Pkw überschlägt sich - Kirchdorf, Auffahrunfall mit Verletzten ---

    Diepholz (ots) - Sulingen - Mehrfach Überschlagen Am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr ist ein 65-jähriger Pkw-Fahrer auf der B 214 verunfallt und dabei verletzt worden. Der 65-Jährige befuhr die B 214 von Sulingen in Richtung Diepholz. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle und der Pkw geriet von der Straße. Nachdem er sich mehrfach ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 10:55

    POL-DH: --- Diepholz - Einbruch in Wohnhaus ---

    Diepholz (ots) - Am Sonntagabend sind Unbekannte in eine Doppelhaushälfte in der Katharina-Staritz-Straße eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam zwischen 17.00 und 20.15 Uhr durch eine Terrassentür in das Haus ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten u.a. hochwertige Mediengeräte, Bargeld und Schmuck. Der gesamte Schaden wird auf ca. 20000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren