POL-DH: --- Diepholz - Einbruch in Wohnhaus ---
Diepholz (ots)
Am Sonntagabend sind Unbekannte in eine Doppelhaushälfte in der Katharina-Staritz-Straße eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam zwischen 17.00 und 20.15 Uhr durch eine Terrassentür in das Haus ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten u.a. hochwertige Mediengeräte, Bargeld und Schmuck. Der gesamte Schaden wird auf ca. 20000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.
