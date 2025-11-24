POL-DH: --- Diepholz - Einbruch in Wohnhaus

Diepholz (ots) - Am Sonntagabend ist eine 22-jährige Pkw-Fahrerin auf glatter Fahrbahn mit ihrem Pkw verunfallt und schwer verletzt worden. Die 22-Jährige befuhr gegen 20.20 Uhr die Dickeler Straße von Rehden in Richtung Dickel. In einem Kurvenbereich verlor sie auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw. Das Fahrzeug geriet von der Straße, überschlug sich und blieb dann auf der Seite liegen. Die ...

