Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Rehden - Glätteunfall ---

Diepholz (ots)

Am Sonntagabend ist eine 22-jährige Pkw-Fahrerin auf glatter Fahrbahn mit ihrem Pkw verunfallt und schwer verletzt worden. Die 22-Jährige befuhr gegen 20.20 Uhr die Dickeler Straße von Rehden in Richtung Dickel. In einem Kurvenbereich verlor sie auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw. Das Fahrzeug geriet von der Straße, überschlug sich und blieb dann auf der Seite liegen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt, vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 5500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell