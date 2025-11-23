Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 23.11.2025

Diepholz (ots)

Meldung aus dem Polizeikommissariat Sulingen

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Siedenburg-Maasen

Am Samstagabend, den 22.11.2025, gegen 22:00 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Sulingen auf der Nienburger Straße (B 214 ) in Höhe Maasen ein 29-jähriger Pkw-Führer eines Citroen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamte/-innen fest, dass sich der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis befindet. Des Weiteren waren an dem Kraftfahrzeug zwei unterschiedliche und bereits abgelaufene Kurzzeitkennzeichen missbräuchlich montiert. Die Weiterfahrt wurde untersagt und diverse Strafverfahren eingeleitet.

Meldungen aus dem Polizeikommissariat Weyhe

Einbruchdiebstahl in Wohnhaus in Stuhr Seckenhausen

Im Zeitraum vom Donnerstag, den 20.11. bis zum Samstag den 22.11. nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit einer Hausbewohnerin aus und brachen in ein an der Obernheider Straße in Seckenhausen gelegenes Wohnhaus ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Einbruchversuche in mehrere Kleingartenparzellen in Alt-Stuhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein bislang unbekannter Täter in mehrere Kleingartenparzellen in Alt-Stuhr einzubrechen, die an der Stuhrer Landstraße liegen. Bei einer Parzelle war der Täter erfolgreich und entwendete Gegenstände im Wert von ca. 400 Euro. Der entstandene Schaden an den angegriffenen Gebäuden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Diverse Taschendiebstähle in den Gemeinden Stuhr und Weyhe

Im Laufe des 22.11.2025 hat die Polizei in Weyhe mehrere Anzeigen von Geschädigten entgegengenommen, denen die Portemonnaies aus mitgeführten Beuteln oder Rucksäcken entwendet worden waren. Die Tatorte waren Verbrauchermärkte in der Gemeinde Weyhe und dreimal Geschäfte im Ochtumpark in Stuhr-Brinkum. Seitens der Polizei wird nochmals eindringlich darauf hingewiesen, dass Wertgegenstände und Portemonnaies nah am Körper getragen werden sollten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell