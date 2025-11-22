Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 22.11.2025

Diepholz (ots)

Meldungen aus dem Bereich des Polizeikommissariats Syke

Verkehrsunfall in Syke mit einer leicht verletzten Person und Sachschaden

Am Freitagvormittag kam es um 10:44 Uhr im Syker Ortsteil Wachendorf zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6 in Höhe der Einmündung Am Holzkamp. Eine Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt, an beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Bremen die Straße Am Holzkamp und beabsichtigte, die B6 zu überqueren, um in Richtung Obere Heide zu fahren. Beim Einfahren auf die vorfahrtsberechtigte Bundesstraße übersah sie einen von links kommenden Opel Meriva, der von einem 83-jährigen Fahrer aus Wunstorf gesteuert wurde. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung konnte der Fahrer des Opel eine Kollision nicht mehr vermeiden. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Bremer Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen. Der 83-jährige Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt. Die Schadenshöhe wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße 6 war während der Unfallaufnahme teilweise eingeschränkt befahrbar.

Verkehrsunfall in Schwarme mit fünf leichtverletzten Personen

Am Freitagabend ereignete sich um 19:05 Uhr auf der Landesstraße 331 (Hoyaer Straße) in Schwarme ein Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen. Zwei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Fahrer aus Schwarme mit einem Audi die Hoyaer Straße in Fahrtrichtung Martfeld. In einer Rechtskurve auf Höhe "An der Herrlichkeit" kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet anschließend ins Schleudern. Eine 33-jährige Pkw-Führerin aus Martfeld, die mit einer Mercedes V-Klasse in der Gegenrichtung unterwegs war, versuchte nach rechts auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. In dem Mercedes befanden sich neben der Fahrerin auch ein 43-jähriger Mitfahrer sowie zwei Kinder im Alter von sechs und vier Jahren. Alle vier sowie der 20-jährige Audi-Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Lebensgefahr bestand bei keinem der Beteiligten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Landesstraße 331 war während der Unfallaufnahme zeitweise nur eingeschränkt befahrbar.

Einbruch in Firmenfahrzeug - Werkzeug im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen - Zeugenaufruf

In der Nacht zu Freitag wurde gegen 00:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Barrier Straße ein Firmen-Transporter auf bislang unbekannte Weise geöffnet. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Fahrzeug und entwendeten daraus hochwertiges Werkzeug. Der Wert des gestohlenen Werkzeugs wird auf rund 10.000 Euro geschätzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Die Polizei Syke bittet Zeugen, die in der Nacht zum 21. November im Bereich der Barrier Straße in Syke-Barrien, insbesondere im Umfeld des Möbelhauses, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04242/9690 zu melden.

