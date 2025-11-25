PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Pkw überschlägt sich - Kirchdorf, Auffahrunfall mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Mehrfach Überschlagen

Am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr ist ein 65-jähriger Pkw-Fahrer auf der B 214 verunfallt und dabei verletzt worden. Der 65-Jährige befuhr die B 214 von Sulingen in Richtung Diepholz. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle und der Pkw geriet von der Straße. Nachdem er sich mehrfach überschlagen hatte, blieb der Pkw im Graben liegen. Der Fahrer erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte ihn und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 4000 Euro.

Kirchdorf - Auffahrunfall mit Folgen

Am Montagmittag gegen 12.30 Uhr wurde bei einem Auffahrunfall auf der B 61 eine Pkw-Fahrerin verletzt. Durch den Unfall war die B 61 für kurzzeitig gesperrt. Die 60-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die B 61 von Uchte in Richtung Sulingen. Als sie nach links abbiegen wollte, musste sie verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende 43-jährige Fahrerin konnte mit ihrem Pkw noch hinter ihr anhalten. Der nachfolgende 59-jährige Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf die beiden vor ihm haltenden Pkw auf. Die 60-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der gesamt Schaden beträgt ca. 12000 Euro. Nach dem Unfall war die B 61 zunächst voll und später halbseitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

  • 24.11.2025 – 10:55

    POL-DH: --- Diepholz - Einbruch in Wohnhaus ---

    Diepholz (ots) - Am Sonntagabend sind Unbekannte in eine Doppelhaushälfte in der Katharina-Staritz-Straße eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam zwischen 17.00 und 20.15 Uhr durch eine Terrassentür in das Haus ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten u.a. hochwertige Mediengeräte, Bargeld und Schmuck. Der gesamte Schaden wird auf ca. 20000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, ...

  • 24.11.2025 – 10:18

    POL-DH: --- Rehden - Glätteunfall ---

    Diepholz (ots) - Am Sonntagabend ist eine 22-jährige Pkw-Fahrerin auf glatter Fahrbahn mit ihrem Pkw verunfallt und schwer verletzt worden. Die 22-Jährige befuhr gegen 20.20 Uhr die Dickeler Straße von Rehden in Richtung Dickel. In einem Kurvenbereich verlor sie auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw. Das Fahrzeug geriet von der Straße, überschlug sich und blieb dann auf der Seite liegen. Die ...

  • 23.11.2025 – 11:41

    POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 23.11.2025

    Diepholz (ots) - Meldung aus dem Polizeikommissariat Sulingen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Siedenburg-Maasen Am Samstagabend, den 22.11.2025, gegen 22:00 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Sulingen auf der Nienburger Straße (B 214 ) in Höhe Maasen ein 29-jähriger Pkw-Führer eines ...

