Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Pkw überschlägt sich - Kirchdorf, Auffahrunfall mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Mehrfach Überschlagen

Am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr ist ein 65-jähriger Pkw-Fahrer auf der B 214 verunfallt und dabei verletzt worden. Der 65-Jährige befuhr die B 214 von Sulingen in Richtung Diepholz. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle und der Pkw geriet von der Straße. Nachdem er sich mehrfach überschlagen hatte, blieb der Pkw im Graben liegen. Der Fahrer erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte ihn und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 4000 Euro.

Kirchdorf - Auffahrunfall mit Folgen

Am Montagmittag gegen 12.30 Uhr wurde bei einem Auffahrunfall auf der B 61 eine Pkw-Fahrerin verletzt. Durch den Unfall war die B 61 für kurzzeitig gesperrt. Die 60-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die B 61 von Uchte in Richtung Sulingen. Als sie nach links abbiegen wollte, musste sie verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende 43-jährige Fahrerin konnte mit ihrem Pkw noch hinter ihr anhalten. Der nachfolgende 59-jährige Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf die beiden vor ihm haltenden Pkw auf. Die 60-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der gesamt Schaden beträgt ca. 12000 Euro. Nach dem Unfall war die B 61 zunächst voll und später halbseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell