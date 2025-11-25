PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Diebstähle von Werkzeugen ---

Diepholz (ots)

Unbekannte haben am letzten Wochenende in der Proppstraße aus einem Container und aus Transportern Werkzeuge entwendet. Auf dem Gelände eines Fachmarktes für Küchen wurden von Freitag bis Montag drei Transporter gewaltsam geöffnet und diverse Werkzeuge entwendet. Auf einem Firmengelände öffneten die Unbekannten in der Zeit von Sonntag bis Montag einen Container und entwendeten hieraus einige Werkzeuge. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

