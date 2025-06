Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Opel kollidiert mit E-Scooter - Eine Person leicht verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Sonntag kollidierten ein Opel und ein E-Scooter im Kreuzungsbereich. Der Pkw bewegte sich gegen 20.25 Uhr auf der Barfüßergasse in Richtung Felchtaer Straße, während der Scooter-Fahrer die Felchtaer Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich stieß das Auto mit dem vorfahrtsberechtigten E-Scooter-Fahrer zusammen. In der Folge wurde der Scooter-Fahrer leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zur Klärung der genauen Unfallursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell