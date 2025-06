LPI-NDH: Graffiti an Bushaltestelle angebracht

Heldrungen (ots) - Am Sonntag befuhr ein Autofahrer kurz nach 18 Uhr die Bahnhofstraße in Heldrungen. Als er abbiegen wollte und seine Geschwindigkeit verlangsamte, fuhr der nachfolgende Pkw auf. Eine Mitfahrerin im vorausfahrenden Pkw wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

